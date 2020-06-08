Агент Сафонов объяснил, почему Вагнер Лав не примет участие в оставшихся матчах РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему нападающий Вагнер Лав не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона РПЛ, если станет игроком ЦСКА.

"Вагнер сможет начать выступления за ЦСКА только в августе, когда стартует следующий сезон. На исполкоме РФС будут закреплены совершенно другие изменения. Клубам разрешат заявлять своих игроков, у которых закончился срок аренды в других командах во время вынужденного перерыва в чемпионате. Плюс - воспитанников своих академий. Чтобы люди не остались без практики до августа. Скажем, Александр Кокорин мог быть заявлен за «Зенит» на эти восемь туров. А в итоге будет дозаявлен за "Сочи" из-за продления аренды на два месяца. Вагнер под все эти пункты не подпадает.

Ну а какой тут форс-мажор? Вагнер может перейти в ЦСКА вне трансферного окна, которое закрылось 22 февраля. Даже если бы чемпионат не прерывался, на переход давались бы две дополнительные недели. Никаких исключений здесь быть не должно, как ни крути. РФС и не собирался рассматривать такие изменения в регламенте. Речь, повторюсь, идет о футболистах, которым продлили контракты до фактического окончания чемпионата, которое было отложено по известным причинам", - цитирует агента "Советский спорт".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе нападающий расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

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