Агент Сафонов рассказал о нескольких несостоявшихся громких трансферах в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие громкие трансферы могли бы произойти в чемпионате России.

"Я знаю, что Бердыев хотел Робиньо. Когда тот молодой еще пылил в Бразилии. Ему было 17-18 лет. До "Реала". Когда Курбан оттуда приехал, у него были сумасшедшие глаза. Бердыев говорил: "Такого мальчика видел! Готовы 50% прав продать за полтора лимона!" Тогда финансовая ситуация была нестабильная. Бердыев пошел к руководству, и оно зарубило Робиньо. Лучше бы его купили, чем Карлоса Эдуардо за 20 лимонов.

Помню ситуацию, как Павлов зарубил Александра Коларова. Сергей сказал, что он слабый и не потянет в "Луче". А потом Коларов стал игроком "Сити". Еще из такого вспоминаю, как Левандовски мог из "Боруссии" переехать в "Локомотив". С ним встречалась Смородская: он даже ей дарил свою футболку. Но тоже не срослось", - сказал Сафонов.

Ранее стало известно, что Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

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