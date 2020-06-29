Агент Сафонов рассказал о нескольких несостоявшихся громких трансферах в РПЛ
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие громкие трансферы могли бы произойти в чемпионате России.
"Я знаю, что Бердыев хотел Робиньо. Когда тот молодой еще пылил в Бразилии. Ему было 17-18 лет. До "Реала". Когда Курбан оттуда приехал, у него были сумасшедшие глаза. Бердыев говорил: "Такого мальчика видел! Готовы 50% прав продать за полтора лимона!" Тогда финансовая ситуация была нестабильная. Бердыев пошел к руководству, и оно зарубило Робиньо. Лучше бы его купили, чем Карлоса Эдуардо за 20 лимонов.
Помню ситуацию, как Павлов зарубил Александра Коларова. Сергей сказал, что он слабый и не потянет в "Луче". А потом Коларов стал игроком "Сити". Еще из такого вспоминаю, как Левандовски мог из "Боруссии" переехать в "Локомотив". С ним встречалась Смородская: он даже ей дарил свою футболку. Но тоже не срослось", - сказал Сафонов.
Ранее стало известно, что Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22