Агент Сафонов рассказал о несостоявшихся трансферах в топ-клубы РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал футболистов, которые могли оказаться в российских командах во время закрывшегося трансферного окна.

"Пробовали по иностранцам. Вериссимо и Драговича предлагали ЦСКА, но армейцы выбрали Фукса. В "Краснодар" предлагали Живковича из "Бенфики", который перешёл потом в ПАОК. В итоге он и похоронил свою бывшую команду. Хашиг сказал, что по иностранцам позиции закрыты.

Ещё мы предлагали Нсаме из "Янг Бойз" для "Локомотива", но "железнодорожники" сделали ставку на Манджукича. В итоге и его, видимо, не будет в "Локо" - подписали Зе Луиша. Но этот клуб вообще логике не поддаётся", - сказал Сафонов в интервью Metaratings.

Напомним, что в России трансферное окно закроется только 17 октября, а в Европе дедлайн наступил в ночь с понедельника на вторник.

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