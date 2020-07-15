Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о планах "Спартака" на летнее трансферное окно. Об этом сообщает bobsoccer.ru.
"Трансферное окно в России откроется 26 июля, а закроется 19 сентября, так что ажиотажа на рынке еще не наблюдается. Понятно, селекционная работа ведется, но пока все на уровне слухов.
Говорят, что "Спартак" рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский "Арсенал". Причем, не бил пенальти", - сказал агент.
После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице.
Не пропустите: Глушаков поделился ожиданиями от матча "Ахмата" со "Спартаком"| http://soccernews.ru
главное
-
РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"
-
Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года
-
Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам
-
"Зенит" намерен перехватить Гайча у ЦСКА
-
"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды
Лента новостей
-
Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно
-
Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета
-
РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"
-
Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года
-
Стало известно, сколько "Наполи" готов заплатить за трансфер игрока "Лилля"
-
Миранчук рассказал о минусах в своей игре
-
Кикнадзе, Медведев и Карпин приглашены на заседание Комитета по этике
-
1
Глушаков поделился ожиданиями от матча "Ахмата" со "Спартаком"
-
Гайч высказался о возможном трансфере в ЦСКА
-
Экс-игрок "Зенита" Халк покинет чемпионат Китая
-
Месси признан лучшим игроком XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам
-
"Зенит" намерен перехватить Гайча у ЦСКА
-
Ал. Миранчук рассказал, что изменилось в "Локомотиве" с приходом Николича
-
"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды
-
"Аталанта" продлила беспроигрышную серию до 15 матчей
-
Ал. Миранчук рассказал об отношениях с Семиным
-
Главные новости дня: 14 июля
-
"Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство
-
Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи
-
"Аталанта" разгромила "Брешию" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22