Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно

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Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о планах "Спартака" на летнее трансферное окно. Об этом сообщает bobsoccer.ru.

"Трансферное окно в России откроется 26 июля, а закроется 19 сентября, так что ажиотажа на рынке еще не наблюдается. Понятно, селекционная работа ведется, но пока все на уровне слухов.

Говорят, что "Спартак" рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский "Арсенал". Причем, не бил пенальти", - сказал агент.

После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице.

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