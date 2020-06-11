Агент Сафонов: "В "Спартаке" только ленивый не сосёт деньги Федуна"
Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что владелец московского "Спартака" Леонид Федун нерационально тратит свои деньги на клуб.
"Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Ещё одно исключение было - это Жирков, когда "Спартак" как раз стал чемпионом. После этого результата его стали "душить", а он плюнул на всё и ушёл. А так, я сталкивался со "Спартаком" по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в "Спартаке" только ленивый не сосёт деньги Федуна.
Я думаю, насколько он позволяет доить себя, настолько его подчиненные и пользуются ситуацией. Может быть, для Федуна это несущественный удар. Вот у Гинера такое представить невозможно. Попробуй у него своровать деньги или пустить всё на самотёк! Да никому в голову такое не придёт. Понятно, что нехорошо воровать, но если Федун молчит, значит его всё устраивает. Я уверен, что в серьёзных клубах по-другому работают. Никуда Федун не уйдёт. Все заявления насчёт передачи команды болельщикам - чистой воды популизм. Основная задача Федуна в "Спартаке" - это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, всё равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу "Спартака" хотят перевезти в Тарасовку, а историческую родину в Сокольниках отдать под элитные дома", - сказал агент.
Напомним, что Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём "красно-белые" выиграли два трофея - чемпионство и Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20