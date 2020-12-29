Агент Сафонов: "Я уверен, что Кокорину не дали сыграть с "Зенитом" и "Сочи""
Агент Алексей Сафонов считает, что форварду "Спартака" Александру Кокорину не дали сыграть в матчах с "Зенитом" и "Сочи", сообщает ТНВ.
"Для меня странно, что Кокорин не заиграл. Причем, повреждения были конкретно перед матчами с "Зенитом" и "Сочи". Считаю, что ему не дали выйти на поле именно в этих принципиальных для него играх.
Не могу сказать, чья это договоренность, но не могу померить, что травмы совпали именно с этими матчами.
Пока что мы видим лишь теть от того Кокорина, каким он был в прошлом сезоне в "Сочи". Но не мог же он просто разучиться играть", – сказал Сафонов.
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