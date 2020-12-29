Агент Сафонов: "Я уверен, что Кокорину не дали сыграть с "Зенитом" и "Сочи""

Агент Алексей Сафонов считает, что форварду "Спартака" Александру Кокорину не дали сыграть в матчах с "Зенитом" и "Сочи", сообщает ТНВ.

"Для меня странно, что Кокорин не заиграл. Причем, повреждения были конкретно перед матчами с "Зенитом" и "Сочи". Считаю, что ему не дали выйти на поле именно в этих принципиальных для него играх.

Не могу сказать, чья это договоренность, но не могу померить, что травмы совпали именно с этими матчами.