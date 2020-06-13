Агент Сафонов ярко высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о том, что этим летом бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
"Вагнер Лав - это исключение. Это такой "цыганский конь". Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллитон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители. Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, за его трансфер платить не надо, приходит свободным агентом. Просит пол "лимона" зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай ещё продадут", - сказал агент.
36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
На прошлой неделе форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.
Не пропустите: Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля. | http://soccernews.ru
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