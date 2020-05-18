Агент Салаха опроверг слова экс-тренера сборной Египта об интересе "Реала" к игроку

Теги реал мадридливерпульмохамед салахегипет

Агент Салаха опроверг слова экс-тренера сборной Египта об интересе "Реала" к игроку

Рами Аббас, агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, не подтвердил информацию, согласно которой весной 2018 года у его клиента было предложение от мадридского "Реала".

Ранее соответствующий инфоповод озвучил бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи, отметив, что лидер атак "красных" после разговора с ним и Эктором Купером решил остаться на "Энфилде".

"Мохамед никогда не обсуждал свои планы с бывшим тренером", - опроверг агент слова Рамзи.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 144 матча, забил 91 гол и сделал 37 результативных передач.

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