Агент Салаха странно отреагировал в Твиттере на замену игрока

Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса, неожиданно отреагировал на замену своего подопечного в матче АПЛ против "Челси" (0:1).

Напомним, главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп решил поменять форварда уже на 62-минуте. Вместо египтянина, который неплохо смотрелся в этом матче, вышел полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.

Агент в своем Твиттере во время матча опубликовал пост, в котором был только один знак - точка.

Что это означает не до конца понятно, но, возможно, это намек на то, что будущее Салаха не будет связано с "Ливерпулем".