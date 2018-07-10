Агент Самариса опроверг интерес "Локомотива"

Янис Эманулидис, агент полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, опроверг информацию об интересе "Локомотива" к своему клиенту.

"Слухи про предложение "Локомотива" по Самарису не являются правдой. На данный момент к моему клиенту нет интереса ни у "Локомотива", ни у других российских клубов" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил за 29-летнего грека семь миллионов евро.

Самарис выступает за "Бенфику" с 2014 года, сыграл 135 матчей и забил 3 гола. | http://soccernews.ru