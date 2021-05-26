Агент Самошникова прокомментировал будущее игрока

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Агент Самошникова прокомментировал будущее игрокаФото: инстаграм Самошникова/Автор неизвестен

Агент Евгений Моисеев, который представляет интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, дал комментарий насчет будущего своего клиента.

"Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, "Рубин" не заинтересован в продаже Самошникова.

Команда Слуцкого заняла еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава", – сказал Моисеев.

В прошедшем сезоне РПЛ игрок провел 24 игры, в которых забил 2 гола и получил 6 желтых карточек.

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