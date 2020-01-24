Агент Сансона отреагировал на новость об интересе "Зенита"

Майкл Мануэлло, агент полузащитника "Марселя" Моргана Сансона, заверил, что его клиент пока связывает своё будущее с провансальским клубом.

Ранее стало известно, что француз является одной из приоритетных трансферных целей питерского "Зенита".

"Морган останется в "Марселе" этой зимой. Действительно ли им интересуется "Зенит"? Не могу это прокомментировать", - сказал агент.

25-летний Сансон выступает за "Марсель" с 2017 года, сыграл 129 матчей, забил 21 гол и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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