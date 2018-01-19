Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"

Теги спартак москвасантослукас вериссимо

Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"

Агент защитник "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресидо Инасио заявил, что его клиент не перейдет в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

"В четверг "Сантос" решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, "Сантос" решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе", - приводят слова Игнасио российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 22-летний Вериссимо может перейти в "Спартак" за 8,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов