Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"

Агент защитник "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресидо Инасио заявил, что его клиент не перейдет в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

"В четверг "Сантос" решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, "Сантос" решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе", - приводят слова Игнасио российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 22-летний Вериссимо может перейти в "Спартак" за 8,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева. | http://soccernews.ru