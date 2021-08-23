Агент Сарабии предложил услуги игрока двум клубам

Фото инстаграм Пабло Сарабии

Вингер ПСЖ Пабло Сарабия хочет сменить команду до конца августа, пишет журналист Николо Скира.

По его информации, агент 29-летнего футболиста предложил услуги своего клиента "Милану" и "Севилье".

Стоит отметить, что сейчас зарплата испанца составляет 4 миллиона евро в год.

В стартовавшем сезоне Сарабия сыграл за ПСЖ 2 матча и забил 1 гол.

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