Агент Сарри: "Не знаю, что такое "Челси"

Алессандро Пеллегрини, агент наставника Маурицио Сарри, необычно высказался о возможном назначении его клиента тренером "Челси".

"Не знаю, что такое "Челси"? Это футбольный клуб? Не имею понятия. Для нас существует только "Наполи" - приводит слова агента Football Italia.

Возможно эти слова связаны с ранее появившейся информацией о том, что "Челси" отказался от услуг Сарри из-за его гомофобных проявлений.

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