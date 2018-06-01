Агент Сарри: "Не знаю, что такое "Челси"

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Агент Сарри: "Не знаю, что такое "Челси"

Алессандро Пеллегрини, агент наставника Маурицио Сарри, необычно высказался о возможном назначении его клиента тренером "Челси".

"Не знаю, что такое "Челси"? Это футбольный клуб? Не имею понятия. Для нас существует только "Наполи" - приводит слова агента Football Italia.

Возможно эти слова связаны с ранее появившейся информацией о том, что "Челси" отказался от услуг Сарри из-за его гомофобных проявлений.

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