Агент Сарри встретился с представителями "Челси"

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Агент Сарри встретился с представителями "Челси"Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри побывал в Лондоне, где провел встречу с представителями "Челси".

Как сообщает источник, лондонцы заинтересованы в приглашении 59-летнего итальянца на замену Антонио Конте.

В этом сезоне "Челси" идет на пятом месте турнирной таблицы АПЛ по итогам 34-х матчей.

Читайте: "Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти" | http://soccernews.ru

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