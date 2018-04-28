Агент Сарри встретился с представителями "Челси"

Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри побывал в Лондоне, где провел встречу с представителями "Челси".

Как сообщает источник, лондонцы заинтересованы в приглашении 59-летнего итальянца на замену Антонио Конте.

В этом сезоне "Челси" идет на пятом месте турнирной таблицы АПЛ по итогам 34-х матчей.

Читайте: "Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти" | http://soccernews.ru