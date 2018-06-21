Агент считает, что России повезло с Черчесовым



Известный агент Шандор Варга поделился своим мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

"Черчесов - сильный человек, не каждый на его месте вынес бы то, что обрушилось на него до старта Чемпионата Мира. Я общался с Черчесовым после матча с Египтом, он был очень спокоен и уверен в себе. Знаю, из какой он семьи и какие там ценности. Это же домашний Чемпионат Мира, и тренер не побоялся взять на себя эту огромную ответственность. Горы и родители его правильно воспитали, и Станислав переносит все очень хорошо. Думаю, России повезло, что Черчесов – тренер ее сборной", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова выиграла два стартовых матча на ЧМ-2018 и обеспечила себе выход в плей-офф.

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