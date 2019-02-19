Агент сделал важное заявление о гибели Салы

Вилли Маккей, агент погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, рассказал, что "Кардифф Сити" обвиняет его в гибели игрока.

"Кардифф Сити" всячески старается опорочить мое имя, но я буду противостоять им. Я не имел отношения к выбору самолета и пилота. Я был на похоронах, несмотря на то, что "Кардифф" выставляет меня монстром в этой истории. Они хотят возложить на меня ответственность за переход Эмилиано. Я встретился с его братом и выразил соболезнования. Я готов все рассказать", - приводит слова Маккея L'Equipe.

Напомним, что 28-летний Сала погиб в результате авиакатастрофы во время перелета из Нанта в Кардифф. Его тело смогли найти и поднять со дна моря только спустя несколько недель.

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