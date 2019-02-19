Агент сделал важное заявление о гибели Салы
Вилли Маккей, агент погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, рассказал, что "Кардифф Сити" обвиняет его в гибели игрока.
"Кардифф Сити" всячески старается опорочить мое имя, но я буду противостоять им. Я не имел отношения к выбору самолета и пилота. Я был на похоронах, несмотря на то, что "Кардифф" выставляет меня монстром в этой истории. Они хотят возложить на меня ответственность за переход Эмилиано. Я встретился с его братом и выразил соболезнования. Я готов все рассказать", - приводит слова Маккея L'Equipe.
Напомним, что 28-летний Сала погиб в результате авиакатастрофы во время перелета из Нанта в Кардифф. Его тело смогли найти и поднять со дна моря только спустя несколько недель.
Не пропустите: В Аргентине попрощались с погибшим Эмилиано Салой. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11