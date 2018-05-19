Агент сделал важное заявление по будущему Фернандеша в "Локомотиве"

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Агент сделал важное заявление по будущему Фернандеша в "Локомотиве"Агент Паулу Барбоза заявил, что его клиент Мануэл Фернандеш продлит сотрудничество с "Локомотивом".

Ранее в СМИ сообщали, что 32-летнего португальца зовут в Турцию, где им интересуется "Бешикташ", за который он выступал ранее.

"Мануэл, как мы и говорили раньше, хочет подписать новый контракт с "Локомотивом". А про "Бешикташ" комментариев давать не хочу", - отметил он.

В минувшем сезоне португальский хавбек провел в составе "Локомотива" 41 матче, забив 14 голов и сделав шесть голевых передач. 

Читайте: Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве" | http://soccernews.ru

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