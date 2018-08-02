Агент сделал заявление о переходе Вериссимо в "Зенит"

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Агент сделал заявление о переходе Вериссимо в "Зенит"

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресидо Инасио подтвердил информацию о том, что его клиент может перейти в "Зенит".

"Действительно, "Зенит" оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента "Сантоса". Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию", – приводят слова агента российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить 23-летнего Вериссимо 9 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Лиона" и "Торино". Зимой им интересовался "Спартак".

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