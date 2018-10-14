Агент сделал заявление о возможном возвращении Ибрагимовича в "Милан"



Агент нападающего "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович Мино Райола опроверг информацию о том, что его клиент вернется в "Милан".

"Мы не вели переговоры с "Миланом" о переходе Ибрагимовича. У нас были встречи с представителями других клубов, но не с "Миланом", - приводит слова Райолы Football Italia.

Напомним, что 37-летний Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы.

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