Агент сделал заявление по будущему Кавани

Известный итальянский агент Алессандро Канови сделал заявление по будущему форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

"У меня сложились хорошие отношения с ПСЖ, и я точно знаю, что они не хотят продавать Кавани. Но даже если бы это было не так, то его трансфер стоил бы не менее 70-80 миллионов евро", - приводит слова Канови Le 10 Sport.

Напомним, в подписании Кавани заинтересован "Реал". | soccernews.ru