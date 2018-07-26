Агент сделал заявление по будущему Кавани
Известный итальянский агент Алессандро Канови сделал заявление по будущему форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
"У меня сложились хорошие отношения с ПСЖ, и я точно знаю, что они не хотят продавать Кавани. Но даже если бы это было не так, то его трансфер стоил бы не менее 70-80 миллионов евро", - приводит слова Канови Le 10 Sport.
Напомним, в подписании Кавани заинтересован "Реал". | soccernews.ru
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