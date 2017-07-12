Агент: "Сделка по переходу Бонифаци в "Зенит" далека от завершения"

Агент защитника "Торино" Кевина Бонифаци Микеланджело Миньери рассказал, на какой стадии находятся переговоры о переходе его клиента в "Зенит".

"Все, что могу сказать, сделка по переходу Бонифаци в "Зенит" далека от завершения", – приводят слова Миньери российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за 21-летнего Бонифаци порядка 8 миллионов евро, но итальянский клуб не планирует с ним расставаться.

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