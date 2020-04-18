Агент Сельмани отреагировал на слухи об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Дениз Уйсаль, агент вратаря "Менеменспора" Гентиана Сельмани, подтвердил, что на его клиента претендуют российские клубы.

"У Сельмани ещё год контракта с "Менеменспором". Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнётся тогда, когда лиги снова будут активны. Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодёжной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ – сильный чемпионат", - сказал агент.

Напомним, что 22-летний голкипер также интересен "Заре", "Болонье" и "Олимпиакосу".

В этом сезоне Сельмани провёл 31 матч за "Менеменспор" и пропустил 41 гол. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

Не пропустите: Агент Гурцкая рассказал о планах "Краснодара" арендовать Икарди. | http://soccernews.ru