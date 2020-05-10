Агент Сельмани сообщил об интересе российских клубов к игроку

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Агент Сельмани сообщил об интересе российских клубов к игроку

Дениз Уйсаль, агент албанского вратаря "Менеменспора" Гентиана Сельмани, заявил, что его клиентом активно интересуются российские клубы

"К Сельмани по-прежнему активно проявляют интерес российские клубы. Кроме того, у нас есть интерес из первой лиги Турции и от "Карабаха", - приводит слова Уйсаля Sport24.

Ранее сообщалось, что голкипер входит в сферу интересов "Спартака" и "Краснодара".

22-летний Сельмани выступает за "Менеменспор" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 31 матч во всех турнирах и пропустил 41 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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