Агент Селюк дал совет Алексею Миранчуку по поводу выбора европейского чемпионата

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о перспективах карьеры полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в случае переезда в Европу.

"Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до 7 миллионов евро. Такую сумму могут отдать за него многие команды. Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в "Локомотиве". Особенно с учётом налогов в Европе. Алексей хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Моё убеждение: ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее - это не его", - сказал Селюк.

Напомним, что ранее российским хавбеком преимущественно интересовались итальянские клубы, в частности, "Ювентус" и "Милан".

В текущем сезоне 24-летний Миранчук сыграл за "Локомотив" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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