Агент Селюк назвал лучшего российского тренера

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какого российского тренера он считает сильнейшим прямо сейчас.

"Считаю Черевченко лучшим российским тренером в РПЛ на сегодняшний день Уверен, в будущем один из топ-клубов РПЛ пригласит его на работу", - написал агент в твиттере.

Игорь Черевченко с 25 сентября возглавляет "Химки". После его назначения команда поднялась из зоны вылета на 11-е место, победив в 7 из 12 матчей.

До подмосковного клуба специалист работал в "Локомотиве", "Балтике" и тульском "Арсенале".

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