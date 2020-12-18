Агент Селюк назвал лучшего российского тренера

Теги химкиигорь черевченкодмитрий селюк

Агент Селюк назвал лучшего российского тренера

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какого российского тренера он считает сильнейшим прямо сейчас.

"Считаю Черевченко лучшим российским тренером в РПЛ на сегодняшний день Уверен, в будущем один из топ-клубов РПЛ пригласит его на работу", - написал агент в твиттере.

Игорь Черевченко с 25 сентября возглавляет "Химки". После его назначения команда поднялась из зоны вылета на 11-е место, победив в 7 из 12 матчей.

До подмосковного клуба специалист работал в "Локомотиве", "Балтике" и тульском "Арсенале".

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