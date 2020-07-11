Агент Селюк отреагировал на слухи о приходе Сёмина в "Спартак"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк опроверг появившуюся информацию о том, что экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить "Спартак".
"То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в "Спартак", ни в "Сочи" работать не идёт. Ждёт "Локомотив", - написал Селюк в твиттере.
Ожидается, что сегодня Сёмин посетит матч "Сочи" - "Спартак". Ранее он присутствовал на дерби между "красно-белыми" и "Локомотивом".
"Железнодорожники" расстались с 73-летним специалистом в мае, не продлив с ним контракт. Преемником легендарного тренера стал Марко Николич.
Не пропустите: Сёмин подвел итоги своей работы в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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