Агент Селюк отреагировал на слухи о Яя Туре в "Сочи"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отрицает, что он пытался лоббировать назначение Яя Туре на пост главы селекционно-аналитического отдела "Сочи".

Ранее сообщалось, что в случае прихода ивуарийца может уйти главный тренер "барсов" Владимир Федотов.

"Ничего я не лоббирую, но у меня есть несколько предложений для Яя. Понятно, что некоторые тренеры боятся, что Яя придёт и их подвинет. Хотя один тренер из российского клуба как раз наоборот сказал, что хотел бы видеть Яя в своём штабе, потому что есть чему научиться у Туре. Он везде играл и выиграл всё на клубном уровне.

Можно не бояться, что он кого-то подвинет, потому что года два ещё Яя надо учиться, чтобы получить все лицензии. Он ещё учится, проходит становление. Так что пусть Федотов спит спокойно, если это его так нервирует", - цитирует Селюка "Р-Спорт".

По итогам 19 туров "Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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