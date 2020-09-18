Агент Селюк порассуждал о причинах раннего вылета "Динамо" из Лиги Европы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о провальном выступлении московского "Динамо" в Лиге Европы.

Напомним, что "бело-голубые" вылетели в первом же для себя раунде квалификации еврокубка, проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

"К сожалению, лимит на легионеров даёт о себе знать. У паспортистов всё меньше и меньше конкуренции. С этого сезона лимит "8+17". Вместо того чтобы идти путём европейских клубов, мы скатываемся к сербскому сценарию. Сербские команды вылетают из еврокубков так же, как и мы. Учитывая лимит "8+17", а также чемпионаты U-19 и U-17, в РПЛ должно быть под 700 российских футболистов. Где их взять? А потом удивляемся, что у "Динамо" на поле выходит Морозов, которого тот же тбилисский "Локомотив", думаю, никогда бы не подписал.

Безусловно, для "Динамо", которое сделало приобретения Скопинцева, Комличенко и Фомина, отдав примерно по 5 миллионов евро за каждого из них, не обыгрывать "Локомотив" Тбилиси - это просто стыдно. Я уже не говорю о покупках Н’Жи и Филиппа. Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков тбилисского "Локомотива" в 3,8 миллиона евро. Это меньше, чем заплатили за Фомина, который сопровождал бегущего к воротам грузина при втором голе.

В принципе, в "Динамо" выделить некого. Я бы сказал, не было настроя. Если на уровне чемпионата России многие ошибки прощаются, то в еврокубках надо настраиваться по-особому. И этого мы не увидели у "Динамо". Обидно за потерянные Россией очки в рейтинге УЕФА", - сказал Селюк.

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