Агент Селюк предположил, что Месси заразился коронавирусом

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своём отношении к ситуации с возможным уходом из "Барселоны" её капитана Лионеля Месси.

В частности, россиянин порассуждал о том, почему сам аргентинец не тренируется с командой и не делает публичных заявлений.

"Месси останется в "Барселоне", я как не верил, что он уйдёт, так и не верю сейчас. Сейчас он не тренируется? Ну отдыхает человек. Ему можно вообще не тренироваться, он выйдет на поле и будет на голову сильнее всех. Может он вообще заболел коронавирусом, поэтому сейчас лечится.

Слова отца Месси, что он не останется? Это будет продолжаться до конца трансферного окна. Сейчас так скажут, а потом по-другому. Поймите, что Месси не сможет уйти, его должны купить, а, чтобы купить, нужно обойти финансовый фейр-плей, что сейчас невозможно.

Поэтому я думаю, что всё идёт к тому, чтобы он остался ещё на сезон, потом придёт новый президент, он поиграет ещё два сезона и закончит красиво в Барселоне при полных трибунах "Камп Ноу", - заявил Селюк.

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