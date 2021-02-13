Агент Селюк прокомментировал достижение Роналду отметки в полмиллиарда подписчиков в соцсетях

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Агент Селюк прокомментировал достижение Роналду отметки в полмиллиарда подписчиков в соцсетях

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о последнем медиадостижении форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что аудитория звёздного португальца в соцсетях достигла отметки в 500 миллионов подписчиков.

"На футболистов такого уровня работает целый штат пиарщиков. И миллионы болельщиков подписываются на аккаунты в соцсетях лишь для того, чтобы быть подписанным на такое раскрученное имя. Понятно, что Роналду великий футболист, и его заслуги перед футболом огромны, но цифра в полмиллиарда говорит о том, что в мире просто очень много людей любят футбол. А пиар-менеджеры, которые ведут аккаунт Роналду, справляются со своей работой хорошо.

Что лучше - 500 миллионов подписчиков Роналду или 500 миллионов евро зарплаты Месси? Лучше деньги", - сказал Селюк.

По данным газеты El Mundo, Месси получил по четырёхлетнему контракту с "Барсой" около 555 миллионов евро.

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