Агент Селюк просит возбудить уголовное дело против "Локомотива" по факту смерти Самохвалова

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Агент Селюк просит возбудить уголовное дело против "Локомотива" по факту смерти Самохвалова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк инициирует уголовное разбирательство в связи со смертью 22-летнего воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.

"Обращаюсь к Генеральной прокуратуре России. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось", - написал Селюк в твиттере.

В конце апреля стало известно, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти Самохвалова.

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