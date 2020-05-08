Агент Селюк просит возбудить уголовное дело против "Локомотива" по факту смерти Самохвалова
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк инициирует уголовное разбирательство в связи со смертью 22-летнего воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.
Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.
"Обращаюсь к Генеральной прокуратуре России. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось", - написал Селюк в твиттере.
Обращаюсь к @Genproc. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК Локомотив по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 7, 2020
В конце апреля стало известно, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти Самохвалова.
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