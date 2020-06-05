Агент Селюк провёл аналогии между дракой Кокорина с Паком и протестами в США

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о происходящем в Соединённых Штатах Америки.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе в результате действий полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. Из-за этого по всей стране вспыхнули протесты, а затем и беспорядки.

"Протесты и мародёрство - разные вещи. Скажу за себя: для меня цвет кожи неважен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, не было бы Флойда - взяли бы кого-нибудь другого. Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос - в поддержку чего? Флойда?

Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародёрства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чём тут расизм? Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, то сейчас во всех городах - например на Дальнем Востоке - китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация - арестовали, посадили", - сказал Селюк.

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