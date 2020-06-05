Агент Селюк провёл аналогии между дракой Кокорина с Паком и протестами в США

Теги дмитрий селюкалександр кокорин

Агент Селюк провёл аналогии между дракой Кокорина с Паком и протестами в США

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о происходящем в Соединённых Штатах Америки.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе в результате действий полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. Из-за этого по всей стране вспыхнули протесты, а затем и беспорядки.

"Протесты и мародёрство - разные вещи. Скажу за себя: для меня цвет кожи неважен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, не было бы Флойда - взяли бы кого-нибудь другого. Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос - в поддержку чего? Флойда?

Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародёрства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чём тут расизм? Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, то сейчас во всех городах - например на Дальнем Востоке - китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация - арестовали, посадили", - сказал Селюк.

Не пропустите: Селюк рассказал об Андрее Лосюке, которого Сёмин назвал теневым спортивным директором "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 июня

Главные новости дня: 4 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов