Агент Селюк раскритиковал Зинченко за ошибку в финале Лиги Чемпионов

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Агент Селюк раскритиковал Зинченко за ошибку в финале Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Агент Дмитрий Селюк подверг критике украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который допустил ошибку в эпизоде с единственным голом в финальном матче Лиги Чемпионов с "Челси" (0:1). В марте украинец заявил, что "горожане" могут выиграть четыре трофея за сезон.

"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Бенжамен Менди. "Челси" повезло, что за "Манчестер Сити" играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать. Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", - приводит слова Селюка Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок английской лиги. 

Не пропустите: Клуб под руководством немецкого тренера в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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wagner
wagner

Мнения Селюка не хватало.

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