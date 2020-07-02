Агент Селюк рассказал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Каборе

Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского "Динамо" Шарля Каборе, анонсировал скорую выписку своего клиента из больницы.

"Шарль и его жена чувствуют себя хорошо. Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились. Их будут тестировать ещё раз. Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь "Динамо" попасть в еврокубки", - сказал Селюк.

Напомним, что помимо Каборе коронавирусом заразились ещё два футболиста "бело-голубых".

В текущем сезоне уроженец Буркина Фасо провёл за "Динамо" 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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