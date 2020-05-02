Агент Селюк рассказал о своём отношении к Путину

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поведал, как он относится к президенту России Владимиру Путину.

"Я вообще независим от Путина и живу за границей. Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир. Путин может нравиться или нет. Возможно, он делает определённые ошибки. Но спроецируйте это всё на любое предприятие. Мы все знаем, как это бывает. Хозяин предприятия хочет, чтобы оно процветало, особенно если речь идёт о частной компании. Он даёт указания, но есть нерадивые работники, которые, к сожалению, выполняют всё с точностью до наоборот", - сказал Селюк.

Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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