Агент Селюк рассказал о своём отношении к Путину

Теги дмитрий селюквладимир путин

Агент Селюк рассказал о своём отношении к Путину

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поведал, как он относится к президенту России Владимиру Путину.

"Я вообще независим от Путина и живу за границей. Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир. Путин может нравиться или нет. Возможно, он делает определённые ошибки. Но спроецируйте это всё на любое предприятие. Мы все знаем, как это бывает. Хозяин предприятия хочет, чтобы оно процветало, особенно если речь идёт о частной компании. Он даёт указания, но есть нерадивые работники, которые, к сожалению, выполняют всё с точностью до наоборот", - сказал Селюк.

Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

Не пропустите: Полузащитник "Луча" Калугин прокомментировал обнуление президентских сроков Путина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов