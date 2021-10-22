Агент Селюк сделал заявление о будущем Гогуа в ЦСКА

Фото инстаграм Седрика Гогуа

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, не исключил, что его клиент в скором времени покинет московский клуб.

"Расторжение контракта? Пока что это просто слухи, но не беспочвенные. Если человек до сих пор не играет, то, естественно, надо какие-то шаги предпринимать, так что посмотрим. Это, возможно, произойдёт на следующей неделе, а может, - через три. Это момент переговорный, поэтому может сложиться по-разному.

Сейчас всё зависит не от нас, а от ЦСКА. Переговоры идут, но сложиться могут как угодно. Поймите, Гогуа не тот человек, который будет как Фукс сидеть на лавке два года, получать зарплату просто так и не волноваться", - заявил Селюк.

В этом сезоне 27-летний Гогуа не сыграл ни одного матча за ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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