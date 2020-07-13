Агент Селюк сравнил работу Слуцкого в "Рубине" и Гончаренко в ЦСКА
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе тренеров ЦСКА и "Рубина".
Напомним, что в воскресенье команды провели очный матч и сыграли вничью со счётом 1:1.
Москвичей возглавляет Виктор Гончаренко, а казанцев - Леонид Слуцкий.
"К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в "Рубине" создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА. Просто позор. Гончаренко пора домой", - написал Селюк в твиттере.
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