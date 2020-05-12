Агент Селюк высмеял информацию об интересе "Барселоны" к Алексею Миранчуку

Футбольный агент Дмитрий Селюк в шутливой форме прокомментировал информацию, что "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку.

"Может, "Барселона" задумала взять Миранчука, чтобы в "РЖД" всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фейк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там, вместо Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. "Севилья", "Валенсия" – такие команды ему подойдут", — приводит слова Селюка "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2021 года.

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