Агент Селюк выступил за отставку руководства "Локомотива" и возвращение Сёмина

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Агент Селюк выступил за отставку руководства "Локомотива" и возвращение Сёмина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о ситуации в московском "Локомотиве".

"Надеюсь, что в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут "Локомотив", а к руководству клубом придёт Борис Ротенберг и вернёт Палыча, который сам выдвинул кандидатуру Бориса как достойного и профессионального человека. После такого интервью, надеюсь, болельщики "Локомотива" не просто продолжат, а приумножат своё давление как на клуб, так и на спонсоров клуба, чтобы отстранить физкультурников, знатоков пословиц и продавцов обоев от руководящих должностей", - написал Селюк в твиттере.

Напомним, что совет директоров "Локомотива" решил не продлевать контракт с Юрием Сёминым, который является самым успешным тренером в истории клуба.

Новым наставником "железнодорожников" стал серб Марко Николич, с которым заключили двухлетний контракт с опцией продления ещё на два сезона.

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