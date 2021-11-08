Агент Селюк ярко высказался об уходе Гогуа из ЦСКА

Фото: инстаграм Седрика Гогуа/Автор неизвестен

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского защитника Седрика Гогуа, поделился мнением об уходе своего подопечного из московского ЦСКА.

"У нас с ЦСКА очень хорошие отношения. Мы расторгли контракт и пожелали друг другу удачи. Надеюсь, ЦСКА вернет свои позиции и будет бороться за чемпионство. Гогуа мы найдем другой клуб, в котором он докажет, что, возможно, в ЦСКА сделали ошибку. Если бы у нас были плохие отношения, то Седрик бы сидел еще полтора года и получал зарплату. В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок, как Гогуа, не помешает ни одному клубу, включая "Спартак" и "Зенит". Этот защитник посерьезнее некоторых играющих в данных клубах. У "Рубина" тоже с защитой караул. Будем смотреть", — приводит слова Селюка "Спорт-Экспресс".

27-летний Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 года. Всего он провел за московский клуб пять матчей. В нынешнем сезоне ивуариец не провел за "армейцев" ни одной игры.

Не пропустите: "Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ. | http://soccernews.ru