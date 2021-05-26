Агент Сенеси прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к игроку
Фото: инстаграм Сенеси/Автор неизвестен
Агент Стефано Антонелли, который представляет интересы защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенеси, прокомментировал слухи об интересе московского "Спартака" к своему клиенту.
"Никаких контактов со "Спартаком" не было", – сказал Антонелли.
В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний аргентинский футболист провел 34 игры, в которых забил 3 гола и получил 5 желтых карточек.
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