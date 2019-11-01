Агент Сенси вылетел в Барселону

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси может оказаться в "Барселоне", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, сегодня ожидается прибытие агента футболиста в столицу Каталонии. Возможно, представитель итальянца проведёт встречу с руководством "сине-гранатовых".

"Интер" минувшим летом арендовал Сенси у "Сассуоло" с правом выкупа. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл за "нерадзурри" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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