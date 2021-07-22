Агент Серджи Роберто высказался о будущем игрока в "Барселоне"
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
Как сообщает Mundo Deportivo, агент универсала "Барселоны" Серджи Роберто подтвердил, что игрок намерен остаться в каталонском клубе.
"Блауграна" в свою очередь хочет продлить контракт с игроком, так как действующее соглашение рассчитано 2022 года.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Манчестер Сити".
В прошедшем сезоне испанец сыграл 15 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Также не пропустите: "Алавес" подписал защитника из "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
-
Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт
-
Ла Лига удалила Месси со своего сайта
-
Мексика разгромила Францию, Испания сыграла вничью с Египтом и другие результаты Олимпиады
Лента новостей
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
ПСЖ хочет подписать контракт с Погба
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за Рубена Невеша
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
-
Агент Серджи Роберто высказался о будущем игрока в "Барселоне"
-
"Алавес" подписал защитника из "Ньюкасла"
-
"Арсенал" продлил контракт с Эмилем Смит-Роу
-
"Реал" может подписать Кьеллини
-
"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Брейтуэйта
-
"Ювентус" презентовал гостевую форму на новый сезон (видео)
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
-
Президент "Атлетико" поделился мнением о возможном возвращении Гризманна
-
Официально: Демарай Грэй - футболист "Эвертона"
-
"Реал" не рассматривает вариант с уходом Винисиуса
-
"Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" Мориба
-
"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена
-
"Манчестер Юнайтед" затягивает переговоры по Варану
-
1
Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт
-
"Эспаньол" интересуется защитником "Реала"
-
"Реал" не будет покупать Пау Торреса из "Вильярреала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14