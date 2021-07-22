Агент Серджи Роберто высказался о будущем игрока в "Барселоне"

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, агент универсала "Барселоны" Серджи Роберто подтвердил, что игрок намерен остаться в каталонском клубе.

"Блауграна" в свою очередь хочет продлить контракт с игроком, так как действующее соглашение рассчитано 2022 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне испанец сыграл 15 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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