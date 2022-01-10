Агент Сергеева поделился информацией о трансфере игрока в "Зенит"

Фото: инстаграм "Крыльев"/Автор неизвестен

Юрий Штромбергер, агент форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, поделился информацией о трансфере игрока в петербургский "Зенит".

"Личный контракт с "Зенитом" Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами.

Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для "Зенита" Иван уже прошел", – сказал Штромбергер.

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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