Агент Сергеева поделился информацией о трансфере игрока в "Зенит"
Фото: инстаграм "Крыльев"/Автор неизвестен
Юрий Штромбергер, агент форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, поделился информацией о трансфере игрока в петербургский "Зенит".
"Личный контракт с "Зенитом" Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами.
Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для "Зенита" Иван уже прошел", – сказал Штромбергер.
В нынешнем сезоне Сергеев сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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