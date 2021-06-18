Агент Сергеева подтвердил наличие переговоров с топ-клубами РПЛ
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Юрий Штромбергер, агент форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в российские топ-клубы.
В частности, сообщалось, что московский ЦСКА близок к приобретению 26-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.
"Мы со всеми топ-клубами ведём диалог, в том числе и с ЦСКА. Но никакой конкретики и решений пока нет", - сказал агент.
Сергеев стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона ФНЛ - 40 голов в 42 матчах.
Не пропустите: ЦСКА на сборах будет просматривать двух футболистов. | http://soccernews.ru
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