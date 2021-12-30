Агент Сергеева прокомментировал ход переговоров с "Зенитом"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Юрий Штромбергер, агент форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, ответил на вопросы о вероятном переходе своего клиента в "Зенит".

"Сергеев прошёл медобследование в "Зените". На этом пока всё. Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть. Готовность к переходу в "Зенит"? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов", - сказал агент.

В текущем сезоне Сергеев сыграл за "Крылья" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,8 миллиона евро.

Ожидается, что "Зенит" выплатит за 26-летнего нападающего полную сумму отступных и заключит с ним контракт на три года.

Не пропустите: Уткин ярко высказался о возможном переходе Сергеева в "Зенит". | http://soccernews.ru