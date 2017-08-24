Агент Сери: "Барселона" повела себя не лучшим образом"

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Агент Сери: "Барселона" повела себя не лучшим образом"Агент полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери Франклин Мала остался недоволен действиями каталонской "Барселоны", которая в последний момент отказалась приобретать его клиента.

ехническое решение - это большие слова, но это ничего не значит. Когда вы знаете игрока, то вы его знаете. Они начали переговоры, приезжали в Ниццу и встречались с игроком. Я не понимаю этого, никто не может понять. Это была его мечта, и такое поведение было не допустимо для них, потому что "Барса" - это великий клуб. Никто ничего не понимает, но посмотрим, что случится дальше", - цитирует Малу FootMercato.

Напомним, в "Барселоне" объяснили свое решение отказаться от приобретения Сери. | soccernews.ru

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