Агент Сери: "ПСЖ призывал "Ниццу" давить на "Барселону"

Агент полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери Франклин Мала высказался о несостоявшемся трансфере своего клиента в каталонскую "Барселону".

"Три дня назад ПСЖ связался с "Ниццей" и призвал оказывать давление на "Барсу". Соглашение между клубами было уже практически согласовано, переговоры велись еще во вторник вечером, представители "Барселоны" были в Ницце. Причина срыва трансфера? Никто мне ничего не сказал", - цитирует Малу sport.es.

Напомним, Сери больше не входит в трансферные планы "Барселоны". | soccernews.ru