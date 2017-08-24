Агент Сери: "ПСЖ призывал "Ниццу" давить на "Барселону"

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Агент Сери: "ПСЖ призывал "Ниццу" давить на "Барселону"Агент полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери Франклин Мала высказался о несостоявшемся трансфере своего клиента в каталонскую "Барселону".

"Три дня назад ПСЖ связался с "Ниццей" и призвал оказывать давление на "Барсу". Соглашение между клубами было уже практически согласовано, переговоры велись еще во вторник вечером, представители "Барселоны" были в Ницце. Причина срыва трансфера? Никто мне ничего не сказал", - цитирует Малу sport.es.

Напомним, Сери больше не входит в трансферные планы "Барселоны". | soccernews.ru

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